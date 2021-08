Sivuca morreu aos 90 anos por complicações da covid-19 - Reprodução

Sivuca morreu aos 90 anos por complicações da covid-19Reprodução

Publicado 16/08/2021 11:14 | Atualizado 16/08/2021 11:43





Rio - Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, o delegado de polícia conhecido apenas como Sivuca, morreu neste domingo, aos 90 anos, por complicações da covid-19. Em 1986 foi o responsável pela popularização do slogan "bandido bom é bandido morto" durante sua campanha para deputado estadual. Foi eleito em 1990 e reeleito em 1994. Entre as décadas de 1960 e 1970 era considerado homem de ouro da polícia carioca. Sivuca também foi um dos fundadores da Scuderie Detective Le Cocq, apontada até os dias de hoje como a organização que deu início às milícias. Ele foi seu Presidente de Honra até sua morte. A organização extra oficial de extermínio de criminosos foi criada no Rio de Janeiro em 1965, atuou até 1980 e foi extinta por decisão da Justiça no início dos anos 2000.

O grupo foi formado após a morte do detetive Milton de Oliveira Le Cocq durante uma troca de tiros com Manoel Moreira, conhecido como cara de cavalo. O criminoso foi morto com mais de 50 tiros em um imóvel na Região dos Lagos, onde tentou se esconder.

Ainda não há informações sobre o enterro de Sivuca.