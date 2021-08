Policiais do Copacabana Presente encontram dispositivo para fraudar cartões em agência bancária - Reprodução de vídeo

Publicado 16/08/2021 10:38 | Atualizado 16/08/2021 13:08

Rio - Policiais do Copacabana Presente encontraram, na tarde de domingo, um dispositivo que prende cartões em um caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal. A ação aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O objetivo foi apreendido e encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

De acordo com os agentes, o objeto, que funciona como uma espécie de chuva-cabra, é usado por criminosos para realizar golpes em agências bancárias. O aparelho é anexado ao caixa eletrônico, no local em que a pessoa insere o cartão. Por conta do objeto que foi colocado na máquina, o cliente não consegue mais tirar o cartão, e então aparece um fraudador "para oferecer ajuda" e aplica o golpe.

Agentes explicam como funciona o equipamento. Na primeira imagem, é como deve ser para inserir o cartão de forma segurança. Na segunda, o policial demonstra como fica a maquina com o equipamento Reprodução de vídeo

Os policiais fizeram um alerta e gravaram um vídeo explicando como checar se a máquina foi adulterada. No vídeo, o agente explica que, para evitar o golpe, o cliente deve se certificar se existe um vão no meio do dispositivo para inserir o cartão no caixa eletrônico. A inserção só é segura se houver o vão. Caso contrário, é sinal de que foi instalado um equipamento no caixa eletrônico pelos criminosos para prender o cartão. Esse equipamento tem uma placa com uma pequena fenda no meio, que serve para segurar o objeto.



Agentes do Copacabana Presente fazem alerta sobre dispositivo para fraudar cartões em agência bancária



Crédito: Divulgação / Segurança Presente#ODia pic.twitter.com/8q9N1eciuS — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2021

"Se ele (cliente) colocar o cartão dele, o cartão vai entrar e ele não vai conseguir retirar. Automaticamente, terá uma pessoa aqui dentro para oferecer ajuda, principalmente aos idosos. Não aceite ajuda com esse tipo de sistema aqui", recomenda o agente, mostrando como é o equipamento usado para cometer a fraude.