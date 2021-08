Foto da apreensão realizada em Petrópolis. - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/08/2021 11:49

Rio - Agentes do 26º BPM (Petrópolis) apreenderam grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Pedro do Rio, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, após uma denúncia anônima. No local, foram encontradas 7.830 cápsulas de cocaína, 10 kg de maconha e 159 tiras de droga armazenadas.

Ao chegarem à residência, endereçada na Estrada João de Deus Rodrigues, os militares perceberam que o local funcionava como um esconderijo para as drogas. O dono do imóvel não foi encontrado pelo agentes no local. O caso foi registrado na 106ªDP (Petrópoles), que investigará a ligação do caso com o tráfico local.