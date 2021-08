Há 21 dias, Wesley registrou a abertura de uma microempresa com capital social de R$110 mil - Reprodução/Redes Sociais

Há 21 dias, Wesley registrou a abertura de uma microempresa com capital social de R$110 mil Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/08/2021 11:15 | Atualizado 16/08/2021 11:16

fotogaleria

Rio - O sobrevivente do ataque ao investidor de criptomoedas, Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, morto à tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos , contou à Polícia Civil do Rio que não houve resistência à abordagem dos criminosos por parte da vítima. Segundo parte do depoimento, obtido pela TV Globo, ele disse que o influenciador digital se preparava para tirar a corrente de ouro que estava em seu pescoço, quando um dos atiradores puxou a joia e iniciou os disparos."A reação foi entregar tudo. Aí quando ele (Wesley) foi tirar a corrente, o cara foi, arrancou, e deu os disparos", disse o sobrevivente, que foi atingido no braço esquerdo e nas costas.