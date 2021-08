Foram apreendidos 78 tabletes de maconha de 1,5kg, além de tabletes menores com a descrição 'A braba 100' - Reprodução Twitter

Publicado 16/08/2021 10:21

Foram apreendidos 78 tabletes de maconha de 1,5kg, além de tabletes menores com a descrição 'A braba 100' Reprodução Twitter

Rio - Um criminoso foi preso na manhã desta segunda-feira, na Rua Álvares de Azevedo, em Corrêas, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma grande quantidade de drogas que tinha como destino a comunidade da Glória.