Influenciadora Laís Crisóstomo Aguiar foi presa por suspeita de tráfico internacional de drogas. Nas redes sociais, ela ostentava vida de luxoReprodução Instagram

Publicado 13/08/2021 14:42 | Atualizado 13/08/2021 15:12

São Paulo - A influenciadora digital Laís Crisóstomo Aguiar foi presa por tráfico internacional de drogas pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a PF, Laís foi detida no dia 5 deste mês após agentes encontrarem na sua mala 461 gramas de cocaína. As informações são do "Correio Braziliense".

A bloqueira embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes, quando um aparelho de raio-X flagrou a droga em sua bagagem. Segundo a corporação, a droga estava em cápsulas acondicionadas em frascos de suplementos alimentares. Um homem, que não teve a identidade revelada, e viajaria com ela alegou ser o dono da droga. Ambos foram detidos.

No último dia 7, a defesa de Laís entrou com um pedido de habeas-corpus. Na alegação, os advogados disseram que não há motivo para a manutenção da prisão já que ela é ré primária, tem residência e emprego fixos, além de "não existirem elementos para ligar a blogueira ao crime". O pedido foi negado pela Justiça.

"A versão apresentada pela Laís Crisóstomo Aguiar no sentido de que desconhecia o conteúdo da mala não se apresenta verossímil (coerente), tendo em vista que a cocaína apreendida estava escondida numa mala com os objetos pessoais da paciente", alegou o desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.