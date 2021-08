'Se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já', disse em indireta ao presidente - Leonardo Prado/Câmara dos Deputados

Publicado 13/08/2021 13:43 | Atualizado 13/08/2021 13:54

Em mais um comentário acerca da prisão de Roberto Jefferson, presidente do PTB, Cristhiane Brasil, filha do ex-deputado, subiu o tem em indireta ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). “Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada? O próximo será ele!”, disse na manhã desta sexta-feira, 13.



A declaração foi feita no perfil de Cristhiane no Twitter, confira:

Cadê o “ACABOU PORRA”? Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada??? O próximo será ele! E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já! ACOOOOOORDA!!! — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) August 13, 2021

Mais cedo, a ex-deputada federal também declarou, em tom de ameaça, que o responsável pela prisão de seu pai iria “pagar caro”. Jefferson foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 13, em sua casa, na cidade de de Comendador Levy Gasparian, interior do Rio de Janeiro.O presidente do PTB é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro e já foi preso por conta do escândalo do mensalão. Defensor ferrenho do voto impresso, ele chegou a dizer que as eleições do ano que vem poderiam não serem realizadas caso o voto “auditável” não fosse instituído.A ordem da prisão preventiva foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para ataques à democracia. A investigação foi aberta após o ministro arquivar, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o inquérito dos atos antidemocráticos. O ex-parlamentar também já foi alvo de buscas em outro inquérito que tramita junto ao STF, o das fake news.