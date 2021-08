Voo saiu de Pequim (China), fez escala em Istambul (Turquia), e pousou no Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, por volta das 20h15 - Sergio Andrade

Publicado 14/08/2021 10:05

São Paulo - O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e o superintendente da Fundação Butantan, Reinaldo Sato, acompanharam na noite desta sexta-feira, 13, a chegada de mais 2 milhões de doses prontas da vacina do Butantan contra a Covid-19.

O voo da companhia aérea Turkish Airlines saiu de Pequim (China), fez escala em Istambul (Turquia), e pousou no Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, por volta das 20h15.

Os imunizantes recebidos serão alocados no armazém do Ministério da Saúde e, posteriormente, serão distribuídos pelo órgão ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

De acordo com o governo de SP, a agilidade na produção em São Paulo envolve processos de envase, rotulagem, embalagem e um rigoroso controle de qualidade antes do fornecimento das vacinas ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Vale lembrar que a chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro entre representantes do Governo de São Paulo, Instituto Butantan e a Sinovac.