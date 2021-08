Motorista do coletivo foi o responsável pelas frases inusitadas. Ele acabou sendo demitido pelo episódio - Reprodução

Motorista do coletivo foi o responsável pelas frases inusitadas. Ele acabou sendo demitido pelo episódioReprodução

Publicado 13/08/2021 16:30

São Paulo - Um ônibus do transporte público chamou atenção nas ruas de Campinas, em São Paulo. O veículo circulou pela cidade com um letreiro polêmico, que foi retirada de uma letra de funk dos músicos Jeff Costa e Mc Danny.



Na ônibus, era possível ver a frase "Aceitamos xerecard" rodando no letreiro da linha 1.92 (Vila Diva). Além disso, o veículo também circulou com as frases "Nave Monstro" e "Palmeiras não tem mundial".



De acordo com o site ACidade On de Campinas, o ocorrido foi constatado pela própria cooperativa, que conseguiu chegar ao funcionário que estava promovendo o ato irregular. O motorista do coletivo foi o responsável pelas frases inusitadas. Ele acabou sendo demitido pelo episódio.



Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o coletivo é de um permissionário e circulou em um período que não estava em operação, ou seja, estava a caminho da garagem.



"as mensagens nos letreiros da frota do transporte público coletivo são definidas por Ordem de Serviço para a operação no sistema, trazendo, prioritariamente, o número e o nome do itinerário", afirmou Emdec.



Existem exceções, mas são feitas apenas em datas comemorativas, quando são autorizadas mensagens como "Feliz Dia dos Pais", "Feliz Dia das Mães", "Feliz Natal" e "Feliz Ano Novo".



Ao site, o Emdec disse também que "durante este período de pandemia, os letreiros estão sendo utilizados para divulgar mensagens educativas para o uso da máscara e do álcool em gel, em razão do tema ser de interesse público e de saúde coletiva. Mas com a devida autorização da Setransp/Emdec".

A empresa informou que convocou a cooperativa para reforçar que a irregularidade não pode ser aceita e que a prática está sujeita a multas e sanções.