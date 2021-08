Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro - Divulgação

Publicado 14/08/2021 09:34

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) encontrou-se com Luís Roberto Barroso e descartou qualquer possibilidade de golpe militar. Segundo o Estadão, os dois se reuniram na última terça-feira, data em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes.



A conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou de meias-palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro.

Mourão o tranquilizou. Garantiu que as Forças Armadas não apoiavam golpe e, sendo assim, ninguém impediria as eleições em 2022.

O vice de Bolsonaro disse mais de uma vez ao presidente do TSE que quem comandava as tropas não avalizaria qualquer golpe. Afirmou que a chance de isso ocorrer era ‘zero’, já que as Forças Armadas se pautavam pela legalidade.

