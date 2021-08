Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Luciano Belford / Agência O DIA

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga a morte de um jovem de 25 anos, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Enzo Camilo da Silva saía de uma casa de show, no bairro São Joaquim, quando reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (15).

Testemunhas relataram à polícia que o rapaz estava acompanhando de dois amigos e ambos foram abordados por dois bandidos armados em uma moto. Enzo e os colegas se assustaram com a ação criminosa e reagiram. Um dos bandidos atirou contra o rapaz que chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

Ainda segundo testemunhas, após os disparos, os assaltantes fugiram e deixaram um revólver cair no meio do caminho.

Em nota, a PM disse que policiais do 35º (Itaboraí) foram acionados para verificar a informação de uma pessoa vítima de tiros que havia dado entrada no hospital. "No local, os policiais foram informados de que três pessoas sofreram uma tentativa de roubo na Avenida São Miguel, no bairro São Joaquim, quando uma das vítimas foi ferida por um tiro efetuado pelo criminoso que fugiu deixando a arma no local. Um revólver foi apreendido. Ocorrência encaminhada para a DHNSG".

Investigadores da DH fazem diligência para identificar os autor dos disparos. A arma apreendida deve passar por perícia para confrontar digitais.

Nas redes sociais, amigos da vítima lamentaram a tragédia. "Como pode o ser humano estar sem amor ao próximo? Matar uma pessoa do bem, um rapaz de família. Que Deus conforte os familiares", escreveu um amigo de Enzo Camilo.