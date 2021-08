Flordelis desembarca no Aeroporto Santos Dumond no Rio de Janeiro, apos perder seu mandato de Deputada Federal, nesta quinta feira (12). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Flordelis desembarca no Aeroporto Santos Dumond no Rio de Janeiro, apos perder seu mandato de Deputada Federal, nesta quinta feira (12).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 16/08/2021 11:07 | Atualizado 16/08/2021 11:19

No pedido de prisão preventiva de Flordelis, a juíza proibia rés do caso permanecerem presas na mesma unidade. Mas a cidade do Rio tem apenas três presídios femininos, e já são cinco mulheres cumprindo pena pela morte do pastor. Para Máximo, a permanência de Flordelis na mesma unidade da neta gera "um grande risco de abalado à condução do Tribunal do Júri".



Publicidade

"Desde o primeiro processo, quando pedi para separar Lucas e Flávio, também pedi para a doutora que separasse todos as rés do processo para evitar montagem de tese defensiva. Se tratando das mulheres, nós temos escassez de unidades prisionais. São cinco, tem três presídios no Rio", explica o advogado da família de Anderson do Carmo.





Cinco mulheres estão presas pelo caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Marzy Teixeira da Silva, filha adotiva de Flordelis, está na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. A filha biológica Simone dos Santos Rodrigues está no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica. Já Rayane dos Santos Oliveira, Andreia Santos Maia e Flordelis dos Santos de Souza estão no Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó. O outro presídio feminino do estado é justamente o Nilza da Silva Santos, em Campos.

"Um dos motivos da necessidade para Campos é esse. Flordelis tem forte influência sobre todos do processo. Há um grande risco de abalo à condução do Tribunal do Júri", afirma Máximo. O advogado protocolou o pedido de transferência no domingo e espera a resposta ainda nesta segunda. "A Flordelis vem turbando as investigações desde o início, fazendo live intimidando testemunhas Cinco mulheres estão presas pelo caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Marzy Teixeira da Silva, filha adotiva de Flordelis, está na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. A filha biológica Simone dos Santos Rodrigues está no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica. Já Rayane dos Santos Oliveira, Andreia Santos Maia e Flordelis dos Santos de Souza estão no Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó. O outro presídio feminino do estado é justamente o Nilza da Silva Santos, em Campos.