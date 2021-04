Andrea responde a perguntas do deputado Alexandre Leite Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:56

Andrea Santos Maia, esposa do policial Marcos Siqueira, voltou a negar em depoimento ao Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados, em Brasília, no começo da tarde desta segunda-feira (19), que tivesse levado a carta, supostamente escrita por Flordelis, para que Lucas Cézar dos Santos de Souza copiasse confessando o crime. Ela está presa e é acusada de

Rio -, esposa do policial Marcos Siqueira, voltou a negar em depoimento ao Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados, em Brasília, no começo da tarde desta segunda-feira (19), que tivesse levado a carta, supostamente escrita por Flordelis, para que Lucas Cézar dos Santos de Souza copiasse confessando o crime. Ela está presa e é acusada de fraudar carta em que o filho de Flordelis confessa a morte do pastor.

Aos parlamentares, no entanto, ela disse que era líder comunitária de famílias de internos e prestava serviço voluntário de visitas no presídio, até porque o marido dela também está preso. Por essa razão, teria conhecido a deputada Flordelis. "Minha defesa pediu muito pelas câmeras, pois elas poderiam me informar isso e explicar melhor todo esse cenário. Essas câmaras nunca apareceram", disse Andrea.



Ela também revelou que as cartas que saem do presídio não passam por uma vistoria, somente as cartas que entram. "Eu recebi a carta de uma esposa de um detento que estava na mesma ala que Lucas no estacionamento do presídio. A carta estava lacrada e eu entreguei para o Adriano", diz ela se referindo a Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis e acusado de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.



Publicidade





No primeiro depoimento, a esposa do policial Marcos Siqueira havia apontado que os advogados de Flávio teriam sido os responsáveis por entregar a carta, já que eles tinham trânsito livre na unidade prisional e acesso aos irmãos Flávio e Lucas.



O deputado relator Alexandre Leite (DEM-SP) também questionou Andrea sobre os depósitos que ela recebeu da deputada federal Flordelis. O relator também quis saber se ela também tinha contato com a parlamentar. Em depoimento, Andrea disse que os valores recebidos pela deputada eram referentes à compra de televisores, ventiladores e material de higiene pessoal para Flávio e Lucas, já que eles haviam chegado recentemente ao presídio.



Sobre o contato com Flordelis, a esposa do policial preso confessou que conheceu Flordelis em outubro, mas que antes disso o seu contato com ela era apenas por telefone. "Ela só vivia em Brasília e ela falava comigo por telefone de lá e normalmente tarde da noite. Fora o Adriano, todos eles eu conheci em audiência", disse Andrea.



Filho adotivo Lucas diz que mãe tentou convencê-lo a assumir o assassinato de Anderson



O filho adotivo da deputada federal Flordelis, Lucas Cezar dos Santos de Souza, também



Segundo ele, Flordelis enviava cartas a ele frequentemente e pedia para que assumisse o crime, se não, ela e Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, seriam prejudicados. De acordo com a polícia, Flávio seria o responsável direto pelo assassinato do pastor.



"Isso veio em uma carta através dos advogados do Flávio. Cheguei no presídio dias depois dele. Ficamos na mesma cela. Minha mãe mandava cartas com frequência para mim. Em uma delas, ela pediu para eu assumir a autoria do crime. Do contrário, ela e o Flávio poderiam ser prejudicados. Ela pediu para eu fazer isso, falando que não iria me abandonar e me daria toda a assistência. Inclusive a carta tinha a assinatura dela", disse o filho afetivo. "Ela nunca me pediu para levar carta alguma. Eu passo por scanner corporal de alta precisão. Eu não teria como entrar no presídio com uma carta volumosa sem ser detectada pelo scanner ou pelas guardas da revista", esclareceu Andrea.No primeiro depoimento, a esposa do policial Marcos Siqueira havia apontado que os advogados de Flávio teriam sido os responsáveis por entregar a carta, já que eles tinham trânsito livre na unidade prisional e acesso aos irmãos Flávio e Lucas.O deputado relator Alexandre Leite (DEM-SP) também questionou Andrea sobre os depósitos que ela recebeu da deputada federal Flordelis. O relator também quis saber se ela também tinha contato com a parlamentar. Em depoimento, Andrea disse que os valores recebidos pela deputada eram referentes à compra de televisores, ventiladores e material de higiene pessoal para Flávio e Lucas, já que eles haviam chegado recentemente ao presídio.Sobre o contato com Flordelis, a esposa do policial preso confessou que conheceu Flordelis em outubro, mas que antes disso o seu contato com ela era apenas por telefone. "Ela só vivia em Brasília e ela falava comigo por telefone de lá e normalmente tarde da noite. Fora o Adriano, todos eles eu conheci em audiência", disse Andrea.O filho adotivo da deputada federal Flordelis, Lucas Cezar dos Santos de Souza, também prestou depoimento, nesta segunda-feira (19), ao Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados, em Brasília. Lucas prestou depoimento de forma online , pois está detido no Presídio Tiago Teles, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.Segundo ele, Flordelis enviava cartas a ele frequentemente e pedia para que assumisse o crime, se não, ela e Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, seriam prejudicados. De acordo com a polícia, Flávio seria o responsável direto pelo assassinato do pastor."Isso veio em uma carta através dos advogados do Flávio. Cheguei no presídio dias depois dele. Ficamos na mesma cela. Minha mãe mandava cartas com frequência para mim. Em uma delas, ela pediu para eu assumir a autoria do crime. Do contrário, ela e o Flávio poderiam ser prejudicados. Ela pediu para eu fazer isso, falando que não iria me abandonar e me daria toda a assistência. Inclusive a carta tinha a assinatura dela", disse o filho afetivo.

Lucas ainda afirmou que outra filha afetiva de Flordelis, Marzy Teixeira da Silva, foi a responsável pelo planejamento do crime a mando da mãe.