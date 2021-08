Nahaty Mello estava grávida de seis meses - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 11:08 | Atualizado 16/08/2021 12:01

Rio - A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos, suspeito de matar a sogra Rosemary Gomes de Mello , 67 anos e a esposa Nahaty Gomes de Mello, de 33 anos, grávida de seis meses. O crime aconteceu na última sexta-feira, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Na ocasião, o sogro do suspeito também foi baleado. Ele agora será encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Roberto Medeiros, onde passará por uma avalia psiquiátrica.

A audiência de custódia, conduzida pela juíza Ariadne Villela Lopes, foi realizada neste domingo (15). A magistrada determinou que, caso não seja diagnosticado nenhuma condição psiquiátrica no suspeito, após a avaliação, ele deve ser encaminhado à um presídio comum.



"Caso o médico que realize o exame médico-psiquiátrico reste por concluir pela ausência de doença psiquiátrica, desde já determino que seja oficiado ao coordenador da Seap para que transfira o custodiado para unidade prisional comum, independentemente de nova decisão judicial", determinou a magistrada.

Ricardo Pinheiro Jucá foi autuado em flagrante por duplo homicídio - cometido contra a companheira e a sogra - e pela tentativa de homicídio contra o sogro, segundo a Polícia Civil.

Relembre o crime

Na noite de sexta-feira (13), policiais militares do 11ºBPM (Nova Friburgo) foram acionados para verificar ocorrência no bairro Cônego, no município de Nova Friburgo. No local, três pessoas foram encontradas feridas.

Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu uma pessoa ferida ao Hospital Municipal Raul Sertã. As outras duas pessoas feridas estavam em óbito. A equipe policial do 11ºBPM deteve um indivíduo na residência e apreendeu uma pistola calibre 9 mm e munições. Ocorrência encaminhada para a 151ª DP.

Em nota, a Polícia Civil disse que, de acordo com a 151ª DP (Nova Friburgo), um homem foi preso por policiais militares acusado de atirar na mulher grávida e nos sogros. A perícia foi realizada no local e o autor encaminhado ao sistema penitenciário.