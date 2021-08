Delegacia de Nova Iguaçu - Divulgação

Delegacia de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 11/08/2021 15:59 | Atualizado 11/08/2021 16:01

Policiais Civis da Baixada Fluminense prenderam em flagrante duas associações criminosas que praticavam golpes financeiros em vítimas nas regiões de Nova Iguaçu e São João de Meriti. Os dois grupos tinham o mesmo modo de agir e ludibriavam as vítimas com a falsa promessa de renegociação da dívida, bem como, com a promessa de diminuição dos valores devidos.

Mas, ao invés de renegociação de dívida, as vítimas eram surpreendidas com um novo empréstimo sem que o empréstimo original fosse quitado. As falsas empresas criminosas conseguiam receber os valores destes novos empréstimos fraudulentos gerados sem o conhecimento das vítimas.

Publicidade

As delegacias de Nova Iguaçu (52DP) e de São João de Meriti (64DP) realizaram diligências em investigações distintas, mas que tinham por objetivo combater o mesmo tipo de crime.

As duas unidades da Baixada Fluminense prosseguem na apuração de outros crimes semelhantes praticados por outros estelionatários.