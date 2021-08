Policial penal é encontrado morto com marcas de tiros e corda no pescoço na Pavuna - Reprodução

Publicado 18/08/2021 09:02 | Atualizado 18/08/2021 09:08

De acordo com o delegado Paulo André Sousa, os presos foram identificados como Sérgio Luiz de Queiroz Surcin, de apelido Chuck, e José Rodrigo de Almeida, Digão. Ambos são usuários de crack. "A motivação ainda está sendo apurada. Ainda participaram do crime dois indivíduos de vulgo Barbeirinho e Da Rocinha, que também seriam usuários de crack e frequentadores de uma cracolândia do local", disse. O delegado trabalha no Núcleo de Investigação de morte de Agentes Públicos da delegacia. O agente não estava na cracolândia ao ser abordado pelos usuários.

Segundo relatos, Pereira teria sido arrastado por um veículo com uma corda em seu pescoço. Na época, a Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados. No local, o carro ainda estava ligado, mas sem ocupantes. Os PMs viram marcas de sangue e descobriram o corpo com marcas de disparos na cabeça e a corda amarrada na garganta.

A perícia foi realizada no local e o veículo também foi rebocado para o pátio da especializada.

O Portal dos Procurados também chegou a divulgar um cartaz para ajudar nas investigações da DH com informações que poderiam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do agente.