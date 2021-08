PM recupera carga de cigarros roubada na Via Lagos - Divulgação

Publicado 18/08/2021 08:34

Rio - Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperaram nesta terça-feira (17) uma carga de cigarros roubada na Rodovia Estadual RJ-124 - Via Lagos -. Uma criminoso foi preso em flagrante e o motorista do caminhão foi resgatado de um sequestro.

O assalto ocorreu nas imediações do restaurante Oasis Graal, em Rio Bonito. Os bandidos estavam em um carro roubado e renderam o motorista do caminhão. Após o anúncio do assalto, ele foi obrigado a seguir o bando.

Policiais do BPRv que patrulhavam a rodovia foram alertados e fizeram um cerco. Houve perseguição e os bandidos fugiram para uma área rural, onde perderam a direção do veículo.

Segundo a polícia, um assaltante se entregou se oferecer resistência. O motorista foi encontrado trancado no compartimento de cargas do veículo. Ele informou que teve o celular roubado pelos bandidos.

Além da carga de cigarros a polícia também apreendeu um equipamento moderno usado como bloqueador de rastreamento.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama).