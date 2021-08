Monica Benício é vereadora eleita do Rio pelo Psol - Larissa Kreili

Monica Benício é vereadora eleita do Rio pelo PsolLarissa Kreili

Publicado 20/08/2021 18:42

Rio - A vereadora Mônica Benício (Psol) protocolou uma notícia crime, nesta sexta-feira, para denunciar ataques homofóbicos que vem recebendo durante as sessões da Câmara Municipal. As ofensas aconteceram nos dias 30 de julho e 5 de agosto no chat da transmissão da sessão.

"A liberdade de opinião não pode ser usada para se cometer crimes. Não aceitaremos intimidações e não recuaremos! Discurso de ódio não é brincadeira. Vão ter que engolir vereadora sapatão falando com orgulho no parlamento", afirmou a vereadora, nas redes sociais.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monica Benicio (@monicaterezabenicio)

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) irá investigar o caso. "A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) vai instaurar inquérito para apurar o fato e pedirá à Justiça a quebra de sigilo de redes sociais para identificar a autoria dos ataques virtuais", afirmou.