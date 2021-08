DDSD e Naturgy fazem operação para coibir uso irregular do gás em Campo Grande - Divulgação/Naturgy

Publicado 20/08/2021 16:36 | Atualizado 20/08/2021 16:48

Rio - Quatro pessoas foram presas, nesta quinta-feira (19) durante uma operação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), em parceria com a Naturgy, para coibir irregularidades no uso do gás em um condomínio em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



Na operação, também foram identificados 58 pontos da fraude conhecida como bypass, que acontece quando uma quantidade de gás é desviada e não passa pelo medidor da concessionária. A prática é extremamente perigosa e gerava alto risco para a segurança de moradores e cidadãos que estão no entorno do condomínio, localizado na Avenida Cesário de Melo.



De acordo com a Naturgy, a empresa, em conjunto com policiais, tem atuado e investido em tecnologias para combater o furto de gás. Além da ameaça à segurança, com a possibilidade de acidentes em razão das ligações clandestinas e interferências na rede, as fraudes geram evasão de recursos dos impostos e lesam também os consumidores. Uma estimativa da empresa revelou que, em 2020, foram furtados mais de 96 milhões de metros cúbicos de gás, o que representa um prejuízo de mais de R$ 126 milhões para a concessionária. De 2015 a 2020, o valor relativo às perdas por furtos quadruplicou. No total, nesses seis anos, a companhia já perdeu mais de R$ 510 milhões.



"Além das perdas financeiras para a empresa, os furtos representam um risco a segurança e também trazem prejuízos para o Estado, já que não há o recolhimento de impostos, prejudicando toda a sociedade", explicou a Naturgy.



Com a garantia do sigilo, qualquer pessoa pode contribuir enviando informações e denúncias de atitudes, por meio do portal da Naturgy ou pelo Disque Denúncia: 2253-1177.