Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária, foi preso na terça - Divulgação

Publicado 20/08/2021 16:25

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) criou, nesta sexta-feira (20), uma comissão formada apenas por servidores da pasta, com o objetivo de revisar todos as decisões assinadas pelo ex-secretário, Raphael Montenegro, desde fevereiro. Montenegro foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (17), em uma ação para desarticular um esquema criminoso que agia dentro da Seap com lideranças de facções criminosas.

A determinação para a criação partiu do governador do Rio, Cláudio Castro, e a comissão será conduzida pelo novo titular da pasta, Victor Poubel. Entre as decisões que serão revisadas estão transferências de detentos, viagem de servidores, além da revisão de contratos e resoluções. A Seap pretende dar transparência e segurança jurídica aos atos praticados pela Secretaria. Um balanço sobre as primeiras medidas da comissão deverá ser finalizado em 30 dias.