Novo subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o brigadeiro Luiz Tirre Freire, nomeado na noite de quinta-feira (19)Cb Feitosa / Força Aérea Brasi

Publicado 20/08/2021 11:49

Rio - O novo secretário de Administração Penitenciária (Seap), Victor Hugo Poubel, nomeou um brigadeiro da Aeronáutica para assumir o cargo de subsecretário. Luiz Tirre Freire tem a missão de realizar um “pente-fino” nos contratos da pasta. A escolha é uma resposta à crise do setor após a prisão do antigo mandatário, Raphael Montenegro, flagrado em escutas propondo acordos com chefes do tráfico no Rio de Janeiro dentro de um presídio federal no Paraná.

Outro nomeado será o delegado federal Paulo Roberto Falcão Ribeiro, que será o chefe de gabinete da Seap. Os nomes foram enviados na noite desta quinta-feira (19) ao governador Cláudio Castro (PL).

Além do antigo secretário, Raphael Montenegro, as investigações também prenderam outros dois servidores por suspeita de acordos de “trégua” com os chefes do Comando Vermelho, em troca de influência em comunidades e vantagens indevidas.

O governador Cláudio Castro se manifestou publicamente e afirmou que o governo não negocia trégua com os criminosos.

“Quero reforçar o seguinte, não faço concessões com o tráfico nem com a milícia. Sofro duras críticas, mas combatemos o crime de frente e não tem negociação com bandidos… Afirmo a vocês que ninguém negocia pelo governo do Estado. Se o ex-secretário negociou com quem quer que seja, ele fez em nome dele”, afirmou.