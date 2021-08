Apresentação do Boletim Epidemiológico do dia 20 de agosto, no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 20/08/2021 10:43

Rio - Epicentro da variante Delta no Brasil, a cidade do Rio vive o pico do número de casos de covid-19 em 2021. Em seis semanas, o gráfico de casos de síndrome gripal quase dobrou, e a alta acende um alerta no município. O prefeito Eduardo Paes afirmou que se os números continuarem subindo, a prefeitura pode voltar a adotar medidas de circulação mais restritivas.

Na 26ª semana epidemiológica, dia 2 de julho, o número de casos de síndrome gripal era de pouco mais de 4 mil. No 32º boletim, seis semanas depois, o número já passa dos 9 mil. A boa notícia é que o número de casos graves e de óbitos segue em estabilidade, bem menor do que o pico do ano, vivido em março.

Gráfico de casos leves, casos graves e óbitos por conta da covid-19 na cidade do Rio REPRODUÇÃO DE VÍDEO

"A notícia é a seguinte: nós estamos nesse momento no pico de casos de covid na cidade do Rio em todo o ano de 2021. Nunca antes este ano tivemos pessoas com covid como temos agora. Esse é um dado relevante, e percebemos isso. Pessoas próximas, familiares, amigos...Nunca vi tanta gente com covid no meu entorno como vejo nesse momento. Esse dado é muito preocupante", comentou o prefeito Eduardo Paes.

"Felizmente nós ainda temos uma queda nesse agravamento. O último e mais importante gráfico, que é o de óbitos, ainda tem uma queda no número. A gente tem visto no mundo, no caso da variante delta, que nem sempre o número de casos tem representado um aumento no número de óbitos. Mas a partir desse aumento absurdo no número de casos não é uma situação confortável", completou o prefeito.

Variante Delta: 53,7% das amostras coletadas

No Rio, a variante delta já representa 53,7% das amostras analisadas pelos laboratórios de referência. A variante P.1. a gama, representa 45,3%. "Nós temos já configurada uma inversão da predominância. Estamos aguardando os resultados de agosto, mas a gente acredita que realmente vai ampliar a variante Delta", afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia.