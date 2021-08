Variante Delta está se espalhando pela região Noroeste do Rio. - Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 20:42

ITAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira (19/08), que, segundo estudos epidemiológicos realizados, a variante Delta do "novo coronavírus", considerada a mais contagiosa, já circula no município. Segundo a Prefeitura, ainda há a investigação de outros possíveis casos. A variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, tornou-se o centro das atenções da comunidade científica global devido à sua alta capacidade de transmissão.



“Pedimos a população que siga as recomendações sanitárias como o uso da máscara, do álcool-gel e o cuidado com o distanciamento social. Precisamos fazer o vírus parar de circular. A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, a Prefeitura de Itaperuna pede à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara. Não é só por um. É por todos!” – destacou a nota da prefeitura. Também nesta quinta a Prefeitura de Laje do Muriaé informou que a variante já circula no município.



A variante Delta está se espalhando pela região Noroeste do Rio. Além da confirmação de casos em Itaperuna e Laje do Muriaé, casos já foram confirmados em Porciúncula, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e Natividade. A cidade do Rio de Janeiro é considerada o epicentro da variante no Brasil.