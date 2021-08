Prêmio estimado para o próximo concurso (2.042) que será no sábado (21) é de R$ 41 milhões. - Foto reprodução internet

Publicado 19/08/2021 18:01

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.401 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (18) no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. Mas, um apostador ou apostadora de Itaocara, no Noroeste Fluminense, acertou cinco números do concurso e faturou R$ 25.058,88. Ao todo, a quina teve 128 apostas ganhadoras, sendo seis delas feitas do Estado do Rio, em Belford Roxo, Duque de Caxias, três na capital e uma em Itaocara.

Já a quadra teve 8.020 apostas ganhadoras e vários sortudos (as) na região. Apostas feitas em Bom Jardim, Cambuci, Campos, Cantagalo, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua e São Francisco de Itabapoana faturaram R$ 571,34 cada. As dezenas sorteadas foram 08 – 11 – 13 – 33 – 38 – 48. O prêmio estimado para o próximo concurso (2.042) que será no sábado (21) é de R$ 41 milhões.