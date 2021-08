No mês passado, uma série de reformas e melhorias foram implementadas na unidade, em uma parceria com a secretaria de Obras. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 19/08/2021 16:49

ITAPERUNA - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, recebeu um serviço de ampla reforma na sala vermelha. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todo o piso da sala foi trocado, além disso o espaço recebeu nova pintura e foi amplamente remodelada, recebendo novos equipamentos, dentre outras benfeitorias mais. No mês passado, uma série de reformas e melhorias foram implementadas na unidade, em uma parceria entre as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano (Obras).



Naquela ocasião, asfaltamento na chegada da unidade, bem como no estacionamento, com a operação tapa buracos; recuperação da placa de identificação; e outras melhorias. Ainda existe uma parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente, que tem por finalidade plantar mudas de árvores no entorno da unidade. Continua após foto.

Para Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde, as reformas e melhorias na unidade de saúde chegaram em boa hora. Ainda de acordo com ele, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, não tem medido esforços na busca por melhorias.



– Essas melhorias na Unidade de Pronto Atendimento vem atender as necessidades dos nossos pacientes, bem como das equipes de trabalho. O prefeito Alfredão não tem medido esforços e vem atuando significativamente juntamente com nossa equipe, trazendo melhorias e proporcionando benfeitorias na UPA. Além disso, está sensível às necessidades do município e vem trabalhando na busca por recursos, a fim de melhorarmos nossos serviços. A população de Itaperuna pode ter certeza que estamos, dia a dia, trabalhando em prol da nossa cidade - finaliza o secretário.

