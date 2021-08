Atividades dos núcleos dos bairros e quadras dos distritos serão alvo de estudos próprios. - Foto: Divulgação/PMI

Atividades dos núcleos dos bairros e quadras dos distritos serão alvo de estudos próprios. Foto: Divulgação/PMI

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, divulgou a Portaria nº 003/2021 que dispõe sobre o planejamento de retomada das atividades desportivas, formativas, recreativas e de lazer no Centro Poliesportivo.

Todas as atividades mantidas ou retomadas que trata a portaria, em todas as dependências, será indispensável o uso de máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada; sem a qual não será permitida a entrada nas dependências do Centro Poliesportivo.

Fica desobrigada a utilização de máscaras para as pessoas que sofrem de patologias respiratórias (com comprovação) e as pessoas com deficiência severa nos membros superiores, e outras enfermidades que justifiquem o não uso, mediante apresentação de documento médico que ateste o risco da utilização da máscara.

Será permitida a retomada da modalidade na ordem de 50% do número de alunos inscritos e divididos por turmas e horários diferentes e alternados para as seguintes atividades: futebol, condicionamento físico, hidroginástica, atividades rítmicas e Tae bo.

Vôlei de areia e futevôlei: os atletas de duplas que não estiverem jogando deverão ficar na arquibancada de forma dispersa e não aglomerada, esperando sua vez de entrar na quadra.

Basquete: serão retomadas as atividades de preparação física, bate bola individual e bola ao cesto também de forma individual.

Ficam mantidas o funcionamento das atividades e caminhadas somente na pista de atletismo ao redor do campo de futebol oficial, mantendo o distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes. Para as demais atividades esportivas serão reavaliadas sua retomada, quando a região estiver em bandeira amarela, conforme nota técnica do Estado do Rio de Janeiro.

As atividades dos núcleos dos bairros e quadras dos distritos serão alvo de estudos próprios, após os primeiros sete dias de funcionamento das atividades retomadas no Centro Poliesportivo. A Portaria entra em vigor no dia 17 de agosto de 2021 com validade de 15 dias, sendo revisada semanalmente.