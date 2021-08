Imersão é o primeiro reality show dedicado ao mercado de festas da TV brasileira. - Divulgação/PMVS

Imersão é o primeiro reality show dedicado ao mercado de festas da TV brasileira. Divulgação/PMVS

Publicado 19/08/2021 16:38 | Atualizado 19/08/2021 16:39

VARRE-SAI - O decorador de festas varre-saiense, José Liedson Guimarães dos Santos, vai participar da nova temporada do Programa Imersão que será exibido em outubro pela RedeTV. As gravações serão iniciadas no próximo dia 29, em São Paulo. O ganhador do programa receberá R$ 50 mil em prêmios oferecidos pela Party Sign, realizadora e patrocinadora máster do reality.

O Imersão é o primeiro reality show dedicado ao mercado de festas da TV brasileira, e tem causado muita expectativa entre os interessados. A nova versão do programa, exibido anteriormente no YouTube, será mais competitiva e dinâmica e irá revelar ao Brasil o novo talento da decoração de festas.

Publicidade

Aos 18 anos, o decorador que vive na zona rural de Varre-Sai, na Comunidade do Juá, trabalha com festas há algum tempo e está sempre pesquisando produtos e teve a oportunidade de conhecer a marca que considera de alto nível.

Ele contou que participou de um quadro nas redes sociais da empresa e como ficou entre os dois mais votados, selecionado através da votação popular, conseguiu a vaga para o reality show.

Publicidade

“A gente fechou com 15 mil comentários e fui convidado. Estou muito feliz, sempre foi um sonho participar do Imersão. E ter entrado com voto do público, mexeu muito comigo e deixou minhas expectativas ainda maiores. O prêmio é uma consequência de tudo o que viveremos lá dentro. Só de ser selecionado entre os 1.500 inscritos, já é um prêmio. Estou muito feliz em representar o meu município”, disse.

O pai, o lavrador Everaldo José dos Santos, 45 anos, está contente com a participação do filho no reality show. “É uma satisfação imensa! A gente mora na zona rural e representar Varre-Sai na televisão, não tem preço”, afirmou.

Publicidade

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, apoia a participação do decorador no Programa. “É muito importante para o município ter a participação de um jovem que sempre se dedicou a essa atividade de decorador e representa uma realização pessoal dele. Além de ser gratificante termos um representante do município nesse reality e estaremos torcendo por ele”, afirmou a secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel.