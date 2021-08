Letreiro colocadobna Praça Antônio Camilo de Oliveira, no centro de Varre-Sai. - Foto: divulgação/ PMVS

Letreiro colocadobna Praça Antônio Camilo de Oliveira, no centro de Varre-Sai.Foto: divulgação/ PMVS

VARRE-SAI - Um letreiro expressando o carinho pela cidade Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, estampado com o seu principal produto, o café e sua florada. A proposta da Secretaria Municipal de Turismo, já fez sucesso nas redes sociais antes mesmo da inauguração oficial que aconteceu na tarde desta sexta-feira (06/08), com a presença do prefeito Silvestre José Gorini e da secretária municipal de Turismo, Fátima Pimentel.

O letreiro foi colocado bem no coração da cidade, na Praça Antônio Camilo de Oliveira, no centro de Varre-Sai.

De acordo com Fátima Pimentel, o objetivo é que a cidade esteja preparada para o retorno dos turistas ao município, pós-pandemia. “Além de acolher os turistas, é uma forma de demonstrar o amor por nossa cidade, embelezando nossa praça”, afirmou a secretária de Turismo.

O prefeito, Silvestre José Gorini, lembrou que além do letreiro, a Prefeitura vem realizando diversos investimentos em infraestrutura no município. “Participei da inauguração do letreiro que evidencia nosso amor por Varre-Sai e aproveita para mostrar as belezas de nossa cidade. Na oportunidade, como estamos fazendo obras que enfeitam nossa cidade, como a Praça da Prefeitura, a Praça do bairro Santo Antônio e calçamento de inúmeras ruas, venho sugerir à população que ornamente suas residências com plantas, contribuindo para embelezar a cidade”, afirmou o prefeito.