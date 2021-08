Dupla foi autuada por uso compartilhado de droga na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 07/08/2021 16:09

ITAPERUNA - Dois jovens, 18 e 24 anos, foram detidos com drogas no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A dupla foi vista em atitude suspeita quando policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Coronel Pimenta.

Durante abordagem os agentes encontraram quatro tabletes de maconha dentro da carteira de cigarros do mais velho. Com o mais novo não havia nada de irregular. A dupla foi autuada por uso compartilhado de droga na 143ª DP, ouvida e liberada. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada