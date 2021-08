Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. - Foto: reprodução internet

Publicado 07/08/2021 16:06

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio de um homem de 31 anos ocorrida na noite desta sexta-feira, 06, no bairro Meia Laranja, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) por determinação da Sala de Operações, foram ao hospital Hélio Montezano verificar a existência de uma pessoa baleada. No local, os militares encontraram a vítima já na sala de Raio X e posteriormente iria para a sala de cirurgia, conforme informações do BAM ( Boletim de Atendimento Médico).



Equipes do Serviço de Inteligência (P2) e do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) chegaram ao hospital e em contato com o rapaz foram informados que ele estava mexendo em sua motocicleta quando ouviu dois disparos, tendo um atingido seu peito. No mesmo instante a vítima disse que observou o suspeito passando por trás, no sentido oposto.

O agentes foram a residência do suspeito e o conduziram a 136 DP onde o caso foi registrado. Ele não assumiu a autoria dos tiros, alegou não saber quem teria cometido o crime, mas afirmou que no momento dos disparos estava bebendo com a vítima em um bar, e que acredita que os tiros teriam sido em sua direção.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.