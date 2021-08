Em Santo Antônio de Pádua, uma revenda de GLP foi autuada por armazenamento irregular e descumprimento de notificação anterior da Agência. - Foto: reprodução internet

Em Santo Antônio de Pádua, uma revenda de GLP foi autuada por armazenamento irregular e descumprimento de notificação anterior da Agência.Foto: reprodução internet

Publicado 06/08/2021 18:23

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou nesta primeira semana de agosto ações de fiscalização no mercado de combustíveis em diversos estados. Nas ações, os fiscais verificam se as normas da Agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras – estão sendo cumpridas. No Estado do Rio de Janeiro, foram fiscalizados dez postos de combustíveis e três revendas de GLP nas cidades de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, além de Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios.



Segundo a ANP, em Itaperuna, um posto teve oito bicos abastecedores interditados por fornecer menos combustível do que o indicado na bomba. Já em Santo Antônio de Pádua, uma revenda de GLP foi autuada por armazenamento irregular e descumprimento de notificação anterior da Agência. Nos postos em geral, foram realizados 50 testes de qualidade nos combustíveis em campo, bem como coletadas amostras para análises mais aprofundadas em laboratório credenciado pela ANP. Na fiscalização no estado, dois postos foram autuados e sofreram interdições. Em São José do Vale do Rio Preto, um posto teve o tanque e dois bicos de etanol interditados por estar fora das especificações da ANP.