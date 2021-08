Projeto, que foi indicação da vereadora Sabrina e teve o apoio da maioria dos vereadores de Porciúncula, será implementado pela Secretaria Municipal de Administração. - Divulgação/PMP

PORCIÚNCULA - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) firmaram, nesta quinta-feira (05/08), um contrato de parceria para a realização do Programa “PROESTA”, que oferece estágios remunerados para estudantes do município. A bolsa pode chegar ao valor de 500 reais e será paga pelo CIEE. Os estágios devem começar ainda no mês de agosto.

De acordo com o prefeito Léo Coutinho, inicialmente será oferecido um total de 17 vagas nos níveis superior e médio, em diversas áreas, numa progressão de até 40 vagas. “Essa parceria é de muita importância, pois irá melhorar os serviços prestados pela Prefeitura e vai oferecer oportunidade para que estudantes ganhem experiência de trabalho em suas áreas de atuação”, disse Léo.

O projeto, que foi indicação da vereadora Sabrina e teve o apoio da maioria dos vereadores de Porciúncula, será implementado pela Secretaria Municipal de Administração. De acordo com a secretária Carla Rufino, as inscrições terão início na próxima segunda-feira (09/08) e serão realizadas na Secretaria de Administração até quarta-feira (11/08), das 8h às 16h.