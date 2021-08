Prefeitura pede que população colabore separando seu lixo e destinando corretamente para a coleta seletiva. - Divulgação/PMP

Publicado 06/08/2021 11:26

PORCIÚNCULA - Um avanço ambiental foi realizado em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, com a desativação do lixão no município.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente desenvolveu várias ações com apoio das secretarias municipais de Agricultura e de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana visando melhor qualidade de vida aos porciunculenses. A reforma tem como objetivo a recuperação da área degradada, através do projeto de Licenciamento Ambiental de Recuperação (LAR).

Nessa recuperação ambiental também será iniciado o transbordo do lixo, com a destinação final para um aterro sanitário.

É o fim de um antigo lixão em busca de melhoria da saúde da população e da possibilidade de mais recursos naturais.

A prefeitura ressalta que é necessário toda a comunidade cumprir o papel de proteção ao meio ambiente, com cuidados básicos. "A reciclagem é uma grande ajuda. Separe seu lixo e destine corretamente para a coleta seletiva", enfatiza a nota.