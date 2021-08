Ofertas de novas turmas nas áreas de beleza, gastronomia, saúde, administração, hotelaria e fotografia. - Foto: reprodução internet

Ofertas de novas turmas nas áreas de beleza, gastronomia, saúde, administração, hotelaria e fotografia. Foto: reprodução internet

Publicado 05/08/2021 15:44

O Senac RJ retoma aulas presenciais em Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua, a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, com oferta de novas turmas nas áreas de beleza, gastronomia, saúde, administração, hotelaria e fotografia. As unidades, que estavam com as atividades suspensas desde março de 2020 devido à pandemia, retornam o atendimento respeitando todas as regras e protocolos sanitários vigentes. As matrículas serão realizadas diretamente nas localidades. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.rj.senac.br ou pelos telefones (22) 3853-0299, em Santo Antônio de Pádua, e (22) 2739-6000, em Campos.

A unidade Senac Santo Antônio de Pádua já recebe inscrições para cursos beleza como Design de Sobrancelhas, Alongamento de Cílios, Cabeleireiro, além de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

Em Campos, há opções de cursos Técnico em Enfermagem, Depilação, Técnicas para Taifeiro Offshore, Cabeleireiro, Alongamento de Cílios, Design de Sobrancelhas, Bases de Confeitaria, Informática Básica, Barbeiro, Maquiador, Marketing Digital, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, Preparo de Pães Tradicionais, Introdução à Fotografia Digital, Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, Preparo de Pizzas.

Além das novas turmas, os alunos do Senac RJ matriculados na unidade em cursos que tiveram as aulas suspensas durante o período de isolamento social, prosseguirão suas aulas presenciais de forma gradativa. Todas as salas de aulas e ambientes internos seguirão medidas de distanciamento, desinfecção e limpeza, para resguardar a saúde de alunos e colaboradores.

Retomada de aulas presenciais: a partir do dia 9 de agosto. Mais informações sobre cursos e documentação: http://www.rj.senac.br

Senac Santo Antônio de Pádua – Av. Anacleto de Alvin Padilha, 243 – Fonseca – Tel: (22) 3853-0299

Design de Sobrancelhas

Início: 11/08

Horário: Quarta, das 18h às 22h

Ou

Início: 18/08

Horário: Quarta, das 8h às 12h

Alongamento de Cílios

Início: 26/08

Horário: Quinta, das 8h às 12h

Cabeleireiro

Início: 13/09

Horário: Segunda e terça, das 8h às 12h

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Início: 14/09

Horário: Terça e quinta, das 18h às 22h

Senac Campos – Rua Cora Alvarenga, 151 – Parque Leopoldina – Tel: (22) 2739-6000

Técnico em Enfermagem

Início: 16/08

Horário: Segunda a sexta, das 18h às 22h

Depilação (duas turmas)

Início: 17/08

Horário: Terça e quinta, das 13h às 17h

Ou

Início: 02/10

Horário: Sábado, das 9h às 13h

Técnicas para Taifeiro Offshore (duas turmas)

Início: 23/08

Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h

Ou

Início: 08/11

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h

Cabeleireiro

Início: 23/08

Horário: Segunda e quarta, das 18h às 22h

Alongamento de Cílios (duas turmas)

Início: 25/08

Horário: Quarta, das 13h às 17h

Ou

Início: 27/09

Horário: Segunda, das 13h às 17h

Design de Sobrancelhas (três turmas)

Início: 25/08

Horário: Quarta, das 8h às 12h

Ou

Início: 08/10

Horário: Sexta, das 8h às 12h

Ou

Início: 19/10

Horário: Terça, das 8h às 12h

Bases de Confeitaria

Início: 13/09

Horário: Segunda, das 8h às 12h

Informática Básica

Início: 14/09

Horário: Terça, das 18h às 22h

Barbeiro

Início: 14/09

Horário: Terça e quinta, das 18h às 22h

Maquiador

Início: 17/09

Horário: Sexta, das 13h às 17h

Marketing Digital

Início: 19/10

Horário: Terça e quinta, das 18h às 22h

Preparo de Massas Frescas e Recheadas

Início: 20/10

Horário: Quarta, das 8h às 12h

Preparo de Pães Tradicionais

Início: 05/11

Horário: Sexta, das 18h às 22h

Introdução à Fotografia Digital

Início: 06/11

Horário: Sábado, das 9h às 13h

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Início: 24/11

Horário: Quarta, das 18h às 22h

Preparo de Pizzas

Início: 1/12

Horário: Quarta, das 8h às 12h