O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 05/08/2021 15:30

ITAPERUNA - Dois homens, 44 e 50 anos, foram presos em flagrante por associação ao tráfico de drogas durante uma ação do 29° BPM (Itaperuna-RJ) entre à Rua Coronel Pimenta e Travessa M. Bastos, Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Agentes em patrulhamento de rotina tiveram atenção voltada para a dupla, conhecida supostamente por envolvimento com a venda de entorpecentes e com passagens criminais. Durante revista pessoal, os policiais encontraram com o mais velho o valor de R$ 1.040 e dados bancários em nome da companheira do possível gerente do tráfico do Morro do Castelo. Já com o mais novo, o total de R$ 2 mil e dados bancários em nome de outra mulher.

Os suspeitos não explicaram a procedência do dinheiro. O caso seguiu para ser registrado na 143ª DP e os dois permaneceram presos à disposição da Polícia Civil. Eles devem ser apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.