Chegou a hora de cuidar do emocional e do psicológico dos professores da rede municipal.Foto: divulgação

Publicado 05/08/2021 15:18

PORCIÚNCULA - Após mais de um ano de pandemia da Covid-19, a comunidade escolar encontra-se abalada com várias questões. O distanciamento, a dificuldade das aulas online, a falta do contato físico, a insegurança do retorno, entre outras. A Secretaria Municipal de Educação de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, investiu esforços e estudos durante todo o tempo em que as escolas estiveram fechadas.

Recentemente, por orientação da Secretaria de Estado de Educação, e seguindo todas as regras e medidas de segurança do Ministério da Saúde, Porciúncula retornou com as atividades presenciais no sistema híbrido.

Após as férias de julho, as escolas municipais retornaram com um pouco mais de força e segurança. O boletim epidemiológico municipal Covid-19 aponta queda nos números de contaminados e o município encontra-se com o maior índice de vacinação em toda a região. Além do preparo sobre regras de proteção e segurança a que os funcionários da educação passaram recentemente, agora foi hora de cuidar do emocional e do psicológico dos professores municipais.

Nos dias 02 e 03 de agosto, a Secretaria de Educação ofereceu uma formação pedagógica muito especial para a volta às aulas. Na segunda-feira (02), o analista existencial, filósofo e teólogo Leandro Chaves teceu sobre a espiritualidade, o sentido da vida e a missão de educar. Na terça, dia 03, o pedagogo especializado em Programação Neurolinguística Emiliano Castro falou sobre inteligência emocional e equilíbrio pessoal.

Foram momentos memoráveis de crescimento humano e preparo para esse novo mundo. O Secretário de Educação, Rudy Reis, enalteceu o encontro. “Foi uma oportunidade de demonstrar uma importante bandeira das ações da Secretaria Municipal de Educação nos próximos anos, o cuidado com o Ser Humano. Nos dois dias em que estivemos juntos ali, foi possível perceber que o retorno às aulas será um desafio para toda a comunidade escolar e que será necessário enfrentá-lo com união, solidariedade e cooperação.”