Droga apreendida em Itaperuna. - Foto: divulgação

Droga apreendida em Itaperuna.Foto: divulgação

Publicado 04/08/2021 16:13

ITAPERUNA - Pedras de crack e quatro papelotes de cocaína foram apreendidos no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações apuradas por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) integrantes de uma facção criminosa estavam vendendo entorpecentes na localidade conhecida como “Chafariz”, à Rua Francisco Severiano Ribeiro. Os militares intensificaram buscas em um terreno baldio e durante os trabalhos foi desenterrada uma sacola plástica com a droga. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento que foi feita apreensão.