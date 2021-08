O caso foi registrado na na 136ª DP. - Foto: divulgação

MIRACEMA - Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM foram verificar informações sobre uma pessoa amada na Rua Professor Nezio C. Castro.

De um ponto estratégico, os militares observaram o rapaz na laje da residência. Ele foi rendido e os agentes apreenderam uma pistola de calibre 380 com cinco munições. O suspeito foi autuado no Estatuto do Desarmamento na 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua, o jovem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.