Informações anÎnimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. Foto: reprodução internet

Publicado 04/08/2021 16:05

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o assassinato de um motociclista de 37 anos, foi assassinado, ocorrido na Estrada do Feijão Queimado, zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vitima estava na condução de uma moto Honda modelo Titan 150cc de cor prata, ano 2011, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi preservado pela PM até ser realizada perícia. O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª DP.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.