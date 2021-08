As reuniões acontecem mensalmente, de acordo com o calendário do próprio Conselho. - Foto: Jorge Luiz online

Publicado 04/08/2021 16:00

ITAPERUNA - A posse dos novos membros do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, aconteceu nesta terça-feira (03). O ato ocorreu na sede da11 subseção da OAB.

Foram empossados a presidente, Maria Luzia Borges Amaral Ramos e como vice-presidente, Luciano Belo Nunes. A seção foi presidida por Aidê Corrêa Braga, Diretora Social de Assuntos Comunitários do CCS. Na ocasião, o Capitão PM Thomaz, Chefe da seção de planejamento do 29° BPM, apresentou as estatísticas dos indicadores do Sistema Integrado de Metas, referentes ao mês de julho de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.

Estiveram presentes, o comandante Eventual do 29º BPM, Major Pinho; o delegado titular da 143ª DP, Dr. Henrique Vítor Lobato; o coordenador do CCS/ISP, capitão Mateus; a coordenadora do CIAM, Dra. Cláudia; o secretário de Defesa Civil e Ordem Pública, Major Luz; além de pessoas da comunidade, Polícia Militar e Guarda Municipal.