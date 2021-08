O atleta Hiran Fiszer de 17 anos recebeu o prêmio das mãos dos professores Godoi e Wadson. - Lili Bustilho

Publicado 03/08/2021 19:48

ITAPERUNA - O atleta Hiran Fiszer de 17 anos do "Passaporte para a Vitória", do Instituto Leo Moura, núcleo Itaperuna, no Noroeste Fluminense, recebeu nesta terça-feira, 03, o kit com chuteira e camisa do Flamengo, autografado pelo craque do futebol e padrinho do projeto, após ser contemplado em um sorteio. A rifa foi distribuída aos atletas do núcleo para adquirir ajuda de custo para o transporte e gastos da equipe em diversas competições. Hiran, que se destaca em campo, teve um grande empenho garantindo as vendas de todos os bilhetes que ficaram sob sua responsabilidade. O sorteio foi realizado pela Loteria Federal, no dia 31 de julho.



Para Hiran o prêmio é motivo de orgulho e gratidão inclusive por ele ser flamenguista. "Estou muito feliz por ser o ganhador. Agradeço ao deputado federal Luiz Lima pela oportunidade e aos professores Godoi e Wadson pelo incentivo. A felicidade é enorme!", contou o jovem jogador.





O projeto "Passaporte para a Vitória" é mantido por emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima. Em Itaperuna, o núcleo é coordenado pelo professor Godoi e implantado no Itapuã Clube, bairro Cidade Nova, desde o início de janeiro deste ano. Os treinos são feitos com o professor Wadson Veloso Bernardes.

