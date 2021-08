Pontos de coleta estão centralizados em Itaperuna no bairro Aeroporto e no Centro da cidade; saiba detalhes na reportagem. - Foto: reprodução internet

Pontos de coleta estão centralizados em Itaperuna no bairro Aeroporto e no Centro da cidade; saiba detalhes na reportagem.Foto: reprodução internet

Publicado 03/08/2021 19:33 | Atualizado 03/08/2021 20:07

ITAPERUNA - As baixas temperaturas estão fazendo parte do dia a dia dos moradores de algumas cidades no Noroeste Fluminense e com isso cobertores e agasalhos voltam a ser peças essenciais. Sensibilizado com a crise financeira que muitas famílias estão enfrentando decorrente da pandemia da Covid-19, o produtor musical e empresário, Leonardo Marinho abraçou a causa social em prol de famílias desempregadas e iniciou uma campanha de arrecadação de roupas de frio e cobertores.



Os pontos de coleta estão centralizados em Itaperuna em dois endereços. No bairro Aeroporto, na Avenida Coronel José Bastos, 657, doações devem ser entregues à Alessandra na lanchonete TazMania e no Centro da cidade, na Avenida Cardoso Moreira, 659 com Eunice.



Leonardo Marinho teve a iniciativa ao ser informado por seus seguidores do Noroeste Fluminense que Itaperuna chegou a mínima de 7° C na última semana e termômetros registraram 2⁰ C em Varre-Sai na manhã desta segunda-feira, 02.

Em 2021, os trabalhos de Leonardo Marinho continuam, expandido os serviços para o nordeste. Lili Bustilho



Produtor musical e empresário do ramo artístico, Marinho iniciou sua carreira na música no ano de 1996, executando pequenas produções musicais em casa, e logo após encabeçou seu primeiro grande projeto empresariando e produzindo a banda de reggae brasiliense “Rasta Roots” alguns anos depois em 2004 fundou a Banda Mente Sã, junto com os grandes amigos e parceiros da música: Beto Bass e Saymon Macnamara, projeto musical esse, que o projetou nacionalmente para o mercado da música, tendo a oportunidade de fazer grandes trabalhos a nível nacional em rádios, tvs e mídias sociais, sendo a música “Vida” da Banda Mente Sã a principal referencia quando a música alcançou seu auge em 2011 ao chegar no top 10 das paradas musicais do brasil.



Paralelamente seu forte sempre foi a produção de grandes shows e eventos, tendo realizado diversos eventos no Brasil inteiro, se destacando como produtor executivo do maior festival alternativo de Pais e de São Paulo, o “Encontro das Tribos”, onde sempre realizou diversos eventos no brasil inteiro, além de trabalhar na construção de artistas de grande notoriedade no mercado musical e sempre atuando na gestão da carreira, produção musical, produção artística, agenda de shows e eventos, estratégias de lançamentos, registros e distribuição digital.



No ramo de eventos sempre se destacou por trabalhar a frente de grandes produções de festivais em todo o Brasil, com artistas internacionais como: Soja, Steel Pulse, Groundation, Julian Marley, Alpha Blonde, Dezarie, Israel Vibrations, The Congos, Kymani Marley, The Gladiators entre outros, e artistas nacionais como: Natiruts, O Rappa, Maneva, Tribo da Periferia, Planta e Raiz, Ponto de Equilíbrio, Racionais Mcs, Mato Seco entre outros.



Em 2020 com a parada dos eventos, o foco foi os trabalhos digitais na internet por meio de vídeo clipes e distribuição digital e festivais em formato de lives e shows ao vivo com transmissão na internet e redes sociais.

Produtor musical e empresário do ramo artístico, Marinho iniciou sua carreira na música no ano de 1996, executando pequenas produções musicais em casa, e logo após encabeçou seu primeiro grande projeto empresariando e produzindo a banda de reggae brasiliense “Rasta Roots” alguns anos depois em 2004 fundou a Banda Mente Sã, junto com os grandes amigos e parceiros da música: Beto Bass e Saymon Macnamara, projeto musical esse, que o projetou nacionalmente para o mercado da música, tendo a oportunidade de fazer grandes trabalhos a nível nacional em rádios, tvs e mídias sociais, sendo a música “Vida” da Banda Mente Sã a principal referencia quando a música alcançou seu auge em 2011 ao chegar no top 10 das paradas musicais do brasil.Paralelamente seu forte sempre foi a produção de grandes shows e eventos, tendo realizado diversos eventos no Brasil inteiro, se destacando como produtor executivo do maior festival alternativo de Pais e de São Paulo, o “Encontro das Tribos”, onde sempre realizou diversos eventos no brasil inteiro, além de trabalhar na construção de artistas de grande notoriedade no mercado musical e sempre atuando na gestão da carreira, produção musical, produção artística, agenda de shows e eventos, estratégias de lançamentos, registros e distribuição digital.No ramo de eventos sempre se destacou por trabalhar a frente de grandes produções de festivais em todo o Brasil, com artistas internacionais como: Soja, Steel Pulse, Groundation, Julian Marley, Alpha Blonde, Dezarie, Israel Vibrations, The Congos, Kymani Marley, The Gladiators entre outros, e artistas nacionais como: Natiruts, O Rappa, Maneva, Tribo da Periferia, Planta e Raiz, Ponto de Equilíbrio, Racionais Mcs, Mato Seco entre outros.Em 2020 com a parada dos eventos, o foco foi os trabalhos digitais na internet por meio de vídeo clipes e distribuição digital e festivais em formato de lives e shows ao vivo com transmissão na internet e redes sociais.