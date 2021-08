Equipe coordenada pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia. - Lili Bustilho

Publicado 03/08/2021 20:06 | Atualizado 03/08/2021 20:20

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, prenderam um homem de 32 anos, por tráfico de drogas, nesta terça-feira, 03. A equipe coordenada pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia, cumpriu o mandado de prisão condenatório expedido pelo juízo da comarca de São Sebastião do Alto. Durante a diligência, os agentes localizaram o foragido no centro da cidade, em um posto de combustíveis. O envolvido será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.