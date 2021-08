Disputaram pelo projeto Godói os atletas: Wilson Araújo; Daniel Batista; Alcilene Ramos e dona Maria Correia. - Foto: divulgação

Publicado 02/08/2021 19:18

O 1° Cross Country PMN/Convaca aconteceu no domingo, 01, em Natividade, no Noroeste Fluminense. A modalidade esportiva é uma prova de corrida de resistência em percurso de chão ou grama com obstáculos naturais.



O Parque de Exposição da Convaca foi palco para a competição que ocorreu em largadas separadas de homens e mulheres com inscrições limitadas obedecendo as medidas sanitárias de prevenção e combate à Covid-19. O local foi demarcado em uma distância de 4km para para a categoria feminino e 5km para o masculino.



De acordo com o organizador Antônio Carlos (Popó), a prova aconteceu dentro do previsto e foi possível notar a felicidade dos atletas por retornarem as competições.

Disputaram pelo projeto Godói os atletas: Wilson Araújo; Daniel Batista; Alcilene Ramos e dona Maria Correia. Foto: divulgação



Para o professor Godoi, representante da Federação, a prova foi muito bem organizada com percurso de média para baixa dificuldade, em um traçado muito bonito o que mostra a possibilidade de trazer uma etapa do Campeonato Estadual para Natividade. "Parabenizamos ao Popó pela organização. Estamos duplamente felizes pelo sucesso alcançado pelo Popó na organização do evento e também pela vitória de nosso atleta Wilson Araújo junto aos Podiuns de Daniel Batista e demais. Felizes na categoria feminino com o desempenho de Alcilene Ramos e a boa corrida de Maria Correia", destacou Godoi.