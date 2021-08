O caso foi registrado na 137 DP. - Foto: divulgação

Publicado 01/08/2021 19:38

Miracema - Uma pistola Taurus, calibre 380 com numeração suprimida; um carregador e 30 munições foram apreendidas no Morro da Jove, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Neuci Batista de Moraes, após denúncias de que integrantes de uma facção haviam escondido material ilícito no quintal da residência de um homem de 37 anos, sem que ele permitisse.

Durante buscas, autorizadas no local, cercado de forma precária a arma de fogo foi encontrada pelos militares junto da cerca de bambu em uma sacola. O caso foi registrado na 137 DP.