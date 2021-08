Itaperuna é a maior cidade do Noroeste Fluminense. - Foto: reprodução internet

Publicado 31/07/2021 17:06

ITAPERUNA - Uma criança com queimaduras de 3° grau no corpo foi transferida de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana do RJ, na manhã deste sábado, 31 de julho. A informação foi passada pela Secretaria Municipal de Saúde que não divulgou a idade da paciente.

Em nota a prefeitura comunicou a transferência e pontuou que o sucesso da operação foi graças ao esforço conjunto dos governos municipal e estadual, sendo feita no próprio helicóptero que trouxe a remessa de vacina contra a Covid-19 para a região Noroeste Fluminense.

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, e o secretário de Saúde, Marcelo Ferreira, acompanharam a transferência.