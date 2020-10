Lívia Andrade reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 14:23 | Atualizado 17/10/2020 16:07

Após não ter seu contrato renovado com o SBT, Lívia Andrade revelou que levava choques de verdade ao participar do 'Jogo dos Pontinhos', do programa Silvio Santos, em entrevista ao 'OtaLab', no UOL, na última quinta-feira.

"Tomei muito choque na bunda e fiquei até com marca de queimadura. Não era qualquer choquinho não, viu? A almofada ia queimando o pano onde dava o choque. Os fios ficavam às vezes para fora onde tinham os ferrinhos. Eu ia às vezes de saia ou vestido e pegava na pele. Era que nem marca em boi. Não era mole, não!", contou a apresentadora.

Publicidade

Durante o bate-papo, ela ainda confessou que suava de nervoso antes de participar da brincadeira: "Sentava na cadeira e já escorria aquela gota de tensão. Você não sabia o momento que ia tomar o choque. Já ficava na cadeira naquele grau, mas era divertido", ponderou.