O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 30/07/2021 17:56

ITAPERUNA - Dois jovens foram presos por trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Cidade Nova, em itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que supostos traficantes entregariam drogas e localizaram um veículo Fiat Modelo Palio de cor prata. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e jogou o carro na direção da guarnição. O automóvel seguiu pela Rua Coronel Romualdo Monteiro de Barros, momento que um dos suspeitos atirou contra os policiais. Ninguém foi atingido. Outra viatura da PM flagrou o automóvel em fuga. Pelo caminho os agentes encontraram caída uma arma de fogo de calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. Os suspeitos foram abordados, dois jovens e um adolescente, e no carro, os policiais encontraram seis pinos de cocaína e dois celulares. Após ser feita apreensão o caso foi registrado na 143ª DP.

Os dois jovens foram autuados por tráfico de drogas e no Estatuto do Desarmamento, permanecendo presos à disposição da Polícia Civil, sendo que o motorista vai responder ainda por direção perigosa e desobedecer a ordem de parada. O adolescente foi autuado no fato análogo dos mesmos crimes e ficou apreendido.