Segue previsão de frio para o Noroeste Fluminense. - Foto: reprodução internet

Segue previsão de frio para o Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicado 30/07/2021 17:15

Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Climatempo apontavam para a previsão de frio intenso no Noroeste Fluminense, o que se concretizou no amanhecer desta sexta-feira (30/07) quando a estação meteorológica do Inmet, localizada na sede do Instituto Federal Fluminense em Cambuci registrou a menor temperatura do ano na cidade. Mínima de apenas 7,9°C e a máxima foi de apenas 8,2°C às 6h da manhã. Nesta sexta quase todo o Brasil teve um dia ensolarado, praticamente sem nuvens e com ar muito seco. Cambuci:Frio bate recorde e Inmet registra apenas 7,9°C.