Publicado 29/07/2021 18:48

ITAOCARA - Um adolescente, de 17 anos, foi surpreendido com quase um quilo de maconha, no Centro de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 2ª Cia receberam informações apontando de que o jovem estaria distribuindo drogas no município por determinação de um traficante que foi preso na “Operação Assepsia I”, e que nesta quarta iria fazer uma entrega próximo à rodoviária.

Os militares se posicionaram em um ponto estratégico e, no momento em que o adolescente chegou ao local, na garupa de uma motocicleta, foi realizada a abordagem. O condutor da moto não obedeceu a ordem de parada dada pelos agentes e acelerou o veículo contra os policiais, momento este que o suspeito foi retirado do veículo. Foi apreendido com o envolvido um tijolo grande de maconha totalizando 953 gramas. Ele foi levado para a delegacia de Itaocara, onde foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo liberado após prestar depoimento.